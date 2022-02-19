Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Косачев рассказал о превращении Украины в Северную Корею

Вице-спикер Совфеда Косачев: Украина уже ставила под сомнение собственные обязательства
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с Интерфаксом заявил, что в случае, если Украина поставит под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, открывается дорога для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), благодаря чему страна начинает превращаться в Северную Корею (КНДР).

«Ничего нового. Кроме перспективы выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, если читать заявление Зеленского по сути. До этого столь смелым демаршем отличилась только Северная Корея, если не ошибаюсь», — рассказал сенатор.

Он также отметил, что киевские власти уже не в первый раз ставят под сомнение собственные обязательства. Тоже самое было и с Минскими соглашениями, и с Европейской конвенцией о правах национальных меньшинств, а главное, с декларацией независимости 1990 года, в которой провозглашался нейтралитет Украины, заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается «низко кланяться» своим партнерам за оказание военной помощи стране, так как это является вкладом в безопасность Европы и мира. Однако, при этом он отметил, что ценил любую помощь.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МЧС России пообещало круглосуточно эвакуировать беженцев из Донбасса
Политолог объяснил «ядерный блеф» Зеленского
Актер Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город
На Украину прибыл самолет с военной помощью из Канады
ООН ответила на слова Зеленского о пересмотре отказа Киева от ядерного оружия
Бывший сенатор США призвал изучить призыв России не расширять НАТО
США предрекли «разрушительные последствия» войны на Украине
Европейская страна отказалась эвакуировать посольство из Киева
Врач назвала распространенные при лечении кашля ошибки
Косачев рассказал о превращении Украины в Северную Корею
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.