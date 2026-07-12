Обучение финансовой грамотности россиян привело организаторов под следствие

В Петербурге арестовали бизнесменов за хищение 133 млн рублей

В Петербурге арестовали бизнесменов за хищение 133 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, Екатерина Савина и Артем Миникаев вместе с сообщниками под видом обучения финансовой грамотности и оказания услуг похитили у граждан около 133 миллионов рублей. В период с августа 2015 по сентябрь 2023 года они, действуя в составе организованной группы, якобы от имени крупных российских компаний и других незарегистрированных фирм, обманывали граждан, предлагая услуги по инвестициям, финансовой грамотности, подготовке кадров в финансовой сфере и другие услуги.

Фигуранты убеждали пострадавших заключать договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми счетами. В декабре 2020 года было возбуждено первое уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Первые десять человек задержали в 2023 году.

В ходатайстве об аресте Миникаева следователь указал, что его причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетеля и одной из обвиняемых. Также следователь заявил, что фигурант может оказать давление на других участников процесса или попробовать уничтожить доказательства. Например, двое уже арестованных предпринимателей заявили, что опасаются за свои жизнь и здоровье.

Защита полагает, что задержание Савиной и Миникаева не имеет достаточных правовых оснований и обусловлено обстоятельствами, связанными с изъятием денежных средств в 2020 году.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сын российского бизнесмена помог похитить у своего отца почти 40 миллионов рублей.