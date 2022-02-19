Зеленский отказался «кланяться» за помощь партнеров Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается «низко кланяться» партнерам, которые оказывают военную помощь стране, поскольку это является вкладом в безопасность Европы и мира. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

При этом украинский лидер отметил, что ценил любую помощь. Однако все должны понимать, что это — не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать о них. «Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом», — сказал Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что причиной для российских военных учений близ украинской границы стали масштабные поставки оружия на Украину со стороны США. Она отметила, что Вашингтон значительно расширили поставки оружия Киеву. По ее словам, с начала 2022 года на Украине приземлились более 40 американских военно-транспортных самолетов. А с 2014 года США потратили на военную помощь Украине 2,7 миллиарда долларов.