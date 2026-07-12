Россиянин выиграл 756 тысяч рублей благодаря поражению Макгрегора

Россиянин выиграл 756 тысяч рублей благодаря поражению Конора Макгрегора

Клиент букмекерской компании поставил 500 тысяч рублей на победу американского бойца смешанного стиля (ММА) Макса Холлоуэя над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на это событие составлял 1,53. Благодаря победе американца россиянин выиграл 756 тысяч рублей.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.