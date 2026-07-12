Россиянка описала путешествия в детстве фразой «лучшее, что может случиться с ребенком»

Психотерапевт Игнатьева: Путешествия учат ребенка выдерживать неизвестное

Регулярно путешествующая с родителями в детстве россиянка описала свой опыт фразой «лучшее, что может случиться с ребенком». Почему путешествия, по мнению опытной туристки, положительно сказываются на развитии детей и учат их полезным привычкам, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

26-летняя журналистка из Москвы Майя призналась, что до 17 лет путешествовала с родителями по странам Европы и по Америке. По словам девушки, это сформировало ее привычки во взрослом возрасте. «В детстве ребенок, конечно, не совсем понимает, что происходит. Но я это замечаю во взрослом возрасте. Например, сейчас я предпочитаю тратить деньги на впечатления и на что-то, несущее в себе смыслы, а не просто на шмотки», — отметила Майя.

Отчасти с ней согласилась психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметила, что дети прежде всего «не коллекционируют страны и музеи», а считывают эмоциональное состояние взрослых рядом с собой. «При благоприятном раскладе поездка дарит ребенку опыт новизны. Мир вокруг меняется, язык звучит незнакомо, еда "пахнет по-другому", но рядом остаются те же руки и тот же голос взрослого. Психика учится выдерживать неизвестное, опираясь на устойчивую привязанность», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что родители, которым недоступны другие страны, могут устроить для ребенка путешествие на электричке в деревню, вылазку в лес или ночевку в палатке — все это дает тот же жизненный опыт, что и поездка в другие государства. «Ребенку нужен взрослый, способный разделить с ним удивление перед миром и одновременно выдержать его усталость, капризы и страх незнакомого места», — заключила она.

Ранее стали известны траты многодетных семей из России на отдых. Так, родители с двумя детьми чаще всего ездят в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Многодетные пары предпочитают Китай.