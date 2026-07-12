Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:30, 12 июля 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала путешествия в детстве фразой «лучшее, что может случиться с ребенком»

Психотерапевт Игнатьева: Путешествия учат ребенка выдерживать неизвестное
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unai Huizi Photography / Shutterstock / Fotodom

Регулярно путешествующая с родителями в детстве россиянка описала свой опыт фразой «лучшее, что может случиться с ребенком». Почему путешествия, по мнению опытной туристки, положительно сказываются на развитии детей и учат их полезным привычкам, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

26-летняя журналистка из Москвы Майя призналась, что до 17 лет путешествовала с родителями по странам Европы и по Америке. По словам девушки, это сформировало ее привычки во взрослом возрасте. «В детстве ребенок, конечно, не совсем понимает, что происходит. Но я это замечаю во взрослом возрасте. Например, сейчас я предпочитаю тратить деньги на впечатления и на что-то, несущее в себе смыслы, а не просто на шмотки», — отметила Майя.

Материалы по теме:
«Хотела бросить детей в отеле и сбежать». Отпуск с ребенком — это испытание для родителей. Как пережить его и не сойти с ума?
«Хотела бросить детей в отеле и сбежать». Отпуск с ребенком — это испытание для родителей. Как пережить его и не сойти с ума?
26 июня 2026
«Уже не будешь таким, как прежде» Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
«Уже не будешь таким, как прежде»Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
7 мая 2026

Отчасти с ней согласилась психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметила, что дети прежде всего «не коллекционируют страны и музеи», а считывают эмоциональное состояние взрослых рядом с собой. «При благоприятном раскладе поездка дарит ребенку опыт новизны. Мир вокруг меняется, язык звучит незнакомо, еда "пахнет по-другому", но рядом остаются те же руки и тот же голос взрослого. Психика учится выдерживать неизвестное, опираясь на устойчивую привязанность», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что родители, которым недоступны другие страны, могут устроить для ребенка путешествие на электричке в деревню, вылазку в лес или ночевку в палатке — все это дает тот же жизненный опыт, что и поездка в другие государства. «Ребенку нужен взрослый, способный разделить с ним удивление перед миром и одновременно выдержать его усталость, капризы и страх незнакомого места», — заключила она.

Ранее стали известны траты многодетных семей из России на отдых. Так, родители с двумя детьми чаще всего ездят в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Многодетные пары предпочитают Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России нанесла групповые удары по Украине. Целями стали завод дронов в Киеве и одесские порты
    В Минобороны рассказали об ударах по топливной инфраструктуре Украины
    Сотрудники охраны устроили драку на парковке российского ТЦ
    ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму партий
    Россиянка описала путешествия в детстве фразой «лучшее, что может случиться с ребенком»
    Россиянин выиграл 756 тысяч рублей благодаря поражению Макгрегора
    Обучение финансовой грамотности россиян привело организаторов под следствие
    Зеленский прокомментировал смерть сенатора Линдси Грэма
    Беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе
    Овечкин купил квартиру по соседству с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok