Недавно установленный памятник Сталину облили красной краской

В Грузии неизвестные облили красной краской новый памятник Иосифу Сталину, установленный в селе Горийского района. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» и публикует видео акта вандализма из соцсетей.

На кадрах видно, как на лицо советского деятеля распыляется краска из аэрозольных баллончиков.

Происшествие случилось в ночь на 19 февраля. В соцсетях отмечается, что за акцией стоят гражданские активисты, протестующие таким образом против установки памятника.

Он появился за несколько дней до этого на частной территории села Вариани. Жители планировали обустроить сквер вокруг памятника. При этом неизвестно, получили ли они официальное разрешение властей. В случае его отсутствия монумент подлежит демонтажу.