Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Недавно установленный памятник Сталину облили красной краской

В Грузии активисты облили краской новый памятник Сталину, протестуя против его установки

В Грузии неизвестные облили красной краской новый памятник Иосифу Сталину, установленный в селе Горийского района. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» и публикует видео акта вандализма из соцсетей.

На кадрах видно, как на лицо советского деятеля распыляется краска из аэрозольных баллончиков.

Происшествие случилось в ночь на 19 февраля. В соцсетях отмечается, что за акцией стоят гражданские активисты, протестующие таким образом против установки памятника.

Он появился за несколько дней до этого на частной территории села Вариани. Жители планировали обустроить сквер вокруг памятника. При этом неизвестно, получили ли они официальное разрешение властей. В случае его отсутствия монумент подлежит демонтажу.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности заражения Елизаветы II коронавирусом
Путин и Макрон организуют встречу контактной группы по Донбассу
Опубликовано видео с места обнаружения тела бывшего замминистра юстиции России
Мужчина нашел способ обмануть фейсконтроль на входе в клуб и прославился в сети
Недавно установленный памятник Сталину облили красной краской
США отказались выполнить просьбу Зеленского об антироссийских санкциях
Франция отказалась отправлять военных на Украину
Губерниев ответил российскому хоккеисту на пост о хейтерах после серебра на ОИ
На Украине рассказали об ослушавшемся Байдена Зеленском
Путин рассказал Макрону о провокациях украинских силовиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.