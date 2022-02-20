Братья вырастили самую большую в мире клубнику весом 289 граммов

В Израиле установили рекорд, вырастив самую большую в мире клубнику весом 289 граммов. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

12 февраля 2021 года братья Ариэль решили взвесить огромную клубнику сорта Илан, которая выросла на семейной плантации, расположенной в поселении Кадима-Цоран. Они сравнили урожай с iPhone XR, по очереди взвесив смартфон и плод. Оказалось, что клубника почти на 100 граммов тяжелее. Измерив остальные параметры, родственники выяснили, что длина клубники составила 18 сантиметров, толщина — 4 сантиметра, а окружность — 34 сантиметра.

Когда мужчины поняли, что вес их клубники превышает установленный мировой рекорд, они разместили заявку на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, пригласив представителя для регистрации рекорда. Чтобы клубника не испортилась, братья ее заморозили.

Ждать пришлось долго. Рекорд зарегистрировали лишь спустя год после подачи заявки. На взвешивании плода присутствовал создатель сорта Илан.

Клубника семьи Ариэль обошла предыдущего рекордсмена массой 250 граммов, который был выращен в японской префектуре Фукуока в 2015 году.

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