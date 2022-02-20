На Украине выезд граждан западных стран назвали логичной частью спектакля

Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему Запад дал отмашку на то, чтобы ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Он назвал это логичной частью спектакля под названием «российское вторжение».

По мнению эксперта, выезд иностранцев из Украины был необходим для того, чтобы показать наигранную серьезность сложившейся вокруг страны ситуации. Необходимо было показать, что все последовательно — Москва планирует напасть, а значит нужно эвакуировать своих граждан. В ином случае все выглядело бы не по-настоящему, отметил политолог. Таким образом Запад продолжает дурить людей, продолжая гнуть свою линию и поддерживая напряженность, заявил Погребинский.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что украинцам надоело столь долгое нагнетание западными государствами ситуации, а также постоянные предупреждения о якобы готовящемся вторжении России. Он призвал перестать назначать новые даты нападения, тем самым оказывая давление на Украину.