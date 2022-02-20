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Зеленский поблагодарил США за их разведданные

Президент Зеленский поблагодарил США за разведданные и заявил о доверии к разведке Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за их разведданные, однако отметил, что доверяет украинской разведке, которая понимает происходящее у границ. Его слова приводит РИА Новости.

«Я благодарен за работу, которую проделали обе наши разведки. Но разведка, которой я доверяю — это моя разведка», — сказал украинский лидер.

Зеленский также пояснил, что решил приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку важно, чтобы партнеры и друзья Украины ничего «не решали за ее спиной».

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис. Зеленский намерен договориться с представителями стран о дополнительной военной и финансовой поддержке государства для усиления устойчивости Украины, раскрыли цель переговоров в пресс-службе офиса президента.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года проходит очно в период с 18 по 20 февраля 2022 года.

Марина Совина
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