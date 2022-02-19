На Украине раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера в Telegram.

Зеленский намерен договориться с представителями стран о дополнительной военной и финансовой поддержке государства для усиления устойчивости Украины, раскрыли цель переговоров в пресс-службе офиса президента.

Ранее сообщалось, что власти США обеспокоены предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в ФРГ для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Администрация Соединенных Штатов опасается, что отсутствием украинского лидера может воспользоваться российский президент Владимир Путин.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года проходит очно в период с 18 по 20 февраля 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей конференции. Президент России Владимир Путин также не намерен в этом году принимать участие в мероприятии.