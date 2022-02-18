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Власти США испугались поездки Зеленского в Мюнхен

NBC News: США обеспокоены поездкой Зеленского на Мюнхенскую конференцию из-за Путина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти США обеспокоены предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, администрация США испугалась, что отсутствием украинского лидера может воспользоваться президент России Владимир Путин. Представитель Зеленского рассказал, что тот собирается лететь в Мюнхен, однако «наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической», и может поменять планы, «если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения», отмечает телеканал.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года проходит в очном формате 18-20 февраля 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.

Марина Совина
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