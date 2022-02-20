Красный Крест сделал заявление из-за обстрелов в Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) сделал заявление и призвал стороны конфликта на юго-востоке Украины не наносить ущерб гражданской инфраструктуре, об этом говорится на сайте организации.

Участники МККК очень обеспокоены тем, что происходит в последние несколько дней. «Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не наносить вреда гражданскому населению и гражданским объектам», — подчеркнула руководитель делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт.

Она добавила, что из-за интенсивных обстрелов ряд важных для населения служб оказался под угрозой в населенном пункте Васильевка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, прекратила работу Карловская фильтровальная станция.

В Красном Кресте считают, что в Донбассе срочно необходимо предпринять действия по защите важных для населения служб в районах обстрелов.

В организации призвали принять меры по защите важных для населения служб в районах обстрелов. Жиллетт пригрозила «широкомасштабными гуманитарными последствиями».

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику и ДНР.