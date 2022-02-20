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Политолог рассказал об обиде Зеленского на Запад

Политолог Фельдман назвал речь Зеленского о ядерном статусе Украины шантажом ЕС и США

Фото: Andreas Gebert / Reuters

К президенту Украины постепенно приходит понимание того, что Запад не торопится выполнять данные Киеву обещания. Его речь на Мюнхенской конференции по безопасности была пронизана обидой на США и Европу, заявил политолог и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в интервью RT.

«Консультации по вопросам Будапештского меморандума [о ядерном статусе] необходимы Украине для того, чтобы в процессе, угрожая началом разработок по ядерному оружию, выбить из Запада материальную поддержку, летальное вооружение и превентивные санкции против РФ вплоть до эмбарго на покупку российских газа и нефти», — рассказал он.

Эксперт считает, что речь президента Украины говорит о понимании того, что в кризисной ситуации европейские партнеры не планируют предпринимать серьезных усилий для помощи Киеву. «Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции было пронизано обидой на США и европейских партнеров [за невыполненные обещания], [оно] пронизано разочарованием в тех, кто когда-то манил Украину в этот "счастливый западный мир"», — считает Фельдман.

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В заключение политолог констатировал, что странам-подписантам Будапештского меморандума не нужно такое «непредсказуемое, склонное к конфликтности государство, как Украина», поэтому говорить об изменении ядерного статуса Киева в скором времени нет повода.

Ранее в пресс-службе офиса украинского лидера сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис. Он намерен договориться с представителями стран о дополнительной военной и финансовой поддержке государства для усиления устойчивости Украины.

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Дмитрий Сотак
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