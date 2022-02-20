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Российский дипломат высказался о принадлежности Донбасса Украине

Посол России в США Антонов подтвердил, что Донбасс является частью Украины

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна не пытается отнимать территорию у других стран, и отметил, что Донбасс является частью Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS, цитату приводит ТАСС.

«Нет вторжения. И нет таких планов. (...) Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что вопрос ситуации на Украине сейчас не является ключевым. По словам Антонова, важно, смогут ли страны выработать твердые гарантии в сфере безопасности для всех.

«Мы хотим, чтобы все было закреплено на бумаге. Мы хотим видеть юридически обязывающие гарантии российской безопасности. (…) Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО», — заявил дипломат.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне, 17 февраля. Киев и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне обострения ситуации была объявлена массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию.

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Дамир Матюхин
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