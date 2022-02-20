На Украине выступили за размещение американских войск на территории страны

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за размещение американских войск на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это единственные гарантии безопасности, которые сработают до вступления Украины в альянс. При этом экс-глава МИД Украины подчеркнул, что речь идет не о классических базах НАТО.

Климкин также заявил, что Украина должна поднимать стоимость вторжения на ее территорию.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления страны в НАТО не стоит считать оговоркой или воспринимать не всерьез. Он отметил, что Украина, выстраивая антироссийские планы в 2014 году, рассчитывала на попадание в альянс и поддержку Европы. В настоящее время киевские власти прекрасно понимают, что страны НАТО не желают ввязываться из-за нее в военный конфликт, поэтому торгуют своим возвратом к нейтралитету, отметил он.