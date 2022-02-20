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Чуприян осмотрел лагерь беженцев в Ростовской области

Многодетная мать сказала врио главы МЧС об отличных условиях лагеря беженцев под Ростовом

Временно исполнявший обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), открытый в детском лагере «Звезда» в Неклиновском районе Ростовской области. Видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как министр подходит к женщине с детьми. Она говорит министру, что у нее семейный детский дом. По ее словам, они нормально добрались до лагеря, условия там отличные. Чуприян напоминает многодетной матери, что скоро им будет предоставлен горячий обед.

20 февраля в Ростове-на-Дону прошло заседание комиссии по ЧС, участники обсудили последние данные по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Чуприян сообщил, что 26 регионов готовы принять людей, сейчас формируется четвертый железнодорожный состав для вывоза беженцев из Ростовской области в другие регионы. По данным МЧС, более 40 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию.

Любовь Ширижик
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