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На Украине рассказали об ослушавшемся Байдена Зеленском

Политолог Бондаренко: Байден был против встречи Зеленского с вице-президентом США Харрис

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ослушался президента США Джо Байдена, который был против встречи украинского лидера с вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене. Таким мнением с изданием «Страна.ua» поделился украинский политолог Константин Бондаренко.

Он считает, что Байден сделал видеообращение к Зеленскому, в котором пытался убедить его не ехать на Мюнхенскую конференцию, поскольку не смог доставить это сообщение по другим каналам.

По словам политолога, в Белом доме пытались избежать этой встречи из-за непростых отношений Зеленского и Харрис, у которых «не клеится командная игра». В итоге, по мнению Бондаренко, их общение прошло не слишком удачно.

Ранее СМИ сообщали, что руководство США не одобряет поездку Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По их мнению, отсутствием украинского лидера могла воспользоваться Россия для начала вторжения.

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Роман Кирьянов
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