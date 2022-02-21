Лавров согласился на предложение главы МИД Франции приехать в Париж

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля, чтобы провести подготовительные консультации перед саммитом Россия — США. Министры обсудили это во время телефонных переговоров 19 февраля, говорится на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и напомнил об огромном числе нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ. Министр предупредил Лаврова о последствиях «дальнейших посягательств» России на территорию Украины в виде введения жестких санкций.

Саммиту на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они встретятся 24 февраля. На них будут подготовлены вопросы для глав государств.