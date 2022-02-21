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Лавров рассказал о подвижках в переговорах с США и НАТО

Глава МИД России Лавров заявил, что в переговорах с США по безопасности есть подвижки
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах с США по гарантиям безопасности есть подвижки, пусть и незначительные. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Совета безопасности России.

По его мнению, это следует из ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД подчеркнул, что Москва будет добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

«Мы исходим из того, что работу [с США и НАТО в рамках диалога о безопасности] нужно продолжать», — рассказал Лавров, напомнив, что Москва уже ответила на реакцию Вашингтона ранее на прошлой неделе.

Он добавил, что, хотя западные страны выражают поддержку Минским соглашениям, это делается «в абсолютно стерильном ключе», без готовности заставить Киев выполнения положений этого документа.

Елизавета Наумова
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