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Швеция посоветовала избегать граничащих с Украиной регионов России

МИД Швеции посоветовал гражданам избегать поездок в приграничные с Украиной регионы России

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Министерство иностранных дел Швеции порекомендовало гражданам избегать поездок в регионы России, граничащие с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В связи с «изменениями в ситуации с безопасностью» МИД Швеции советует гражданам избегать любых поездок в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.

21 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. По его словам, боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново, бои идут у российской границы. Позднее Пушилин и руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

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Елизавета Наумова
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