В Абхазии решили организовать прием беженцев из Донбасса

В Абхазии решили организовать прием и места для размещения эвакуированных из Донбасса беженцев. Соответствующее поручение дал президент республики Аслан Бжания, передает ТАСС.

Отмечается, что организовать прием и размещение беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Глава ведомства Лев Квициния в свою очередь заявил о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи в эвакуации гражданского населения.

Бжания также поручил привести в усиленную боевую готовность спецподразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД «во избежание провокаций со стороны Грузии».

Ранее президент Абхазии заявил, что республика при необходимости готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу. Он отметил, что в стране обеспокоены эскалацией ситуации в регионе и поддерживают жителей ДНР и ЛНР.