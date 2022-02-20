Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Абхазии заявили о готовности помочь Донбассу

Президент Абхазии Бжания заявил о готовности республики оказать помощь Донбассу

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Абхазия готова при необходимости оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу. Соответствующее заявление сделал президент страны Аслан Бжания, передает РИА Новости.

По его словам, в Абхазии обеспокоены эскалацией ситуации в регионе, а народ страны поддерживает жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Бжания добавил, что позиция украинского руководства показывает, что в Киеве отказались от попыток урегулировать конфликт путем переговоров. Однако в Абхазии все еще надеются на мирное разрешение ситуации.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения из республики. По его словам, это решение связано с обострением на линии соприкосновения войск республики с армией Украины. Позже о таком же решении объявили и в ЛНР.

Готовность принять у себя переселенцев из ДНР выразили несколько десятков российских регионов. Крупнейший лагерь для беженцев оборудован в Ростовской области. Его организацию контролирует врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Появилось видео боя спецназа ДНР с украинскими диверсантами
Беженцы из ДНР раскрыли детали получения финансовой помощи от России
Появилось видео из пункта размещения беженцев в Таганроге
Хоккеист сборной России обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады
Похищенный из роддома ребенок вернулся к родителям спустя 16 лет
В Абхазии заявили о готовности помочь Донбассу
ЕС потратил на Украину рекордную сумму
Парень оригинально отомстил соседу за съеденные продукты
Названа главная причина возникновения рака у россиян
Подозреваемый в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге дал показания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.