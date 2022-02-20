В Абхазии заявили о готовности помочь Донбассу

Абхазия готова при необходимости оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу. Соответствующее заявление сделал президент страны Аслан Бжания, передает РИА Новости.

По его словам, в Абхазии обеспокоены эскалацией ситуации в регионе, а народ страны поддерживает жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Бжания добавил, что позиция украинского руководства показывает, что в Киеве отказались от попыток урегулировать конфликт путем переговоров. Однако в Абхазии все еще надеются на мирное разрешение ситуации.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения из республики. По его словам, это решение связано с обострением на линии соприкосновения войск республики с армией Украины. Позже о таком же решении объявили и в ЛНР.

Готовность принять у себя переселенцев из ДНР выразили несколько десятков российских регионов. Крупнейший лагерь для беженцев оборудован в Ростовской области. Его организацию контролирует врио главы МЧС России Александр Чуприян.