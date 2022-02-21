Россиян предупредили об активности мошенников накануне праздничных дней

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко предупредил россиян о повышенной активности мошенников накануне праздничных дней. Его слова передает РИА Новости.

Куценко заявил, что перед 23 февраля и 8 марта сетевые мошенники начнут рассылать промокоды от имени популярных брендов. «Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — объяснил он.

По словам эксперта, промокод в виде pdf-файла с сертификатом заражает устройство, когда «жертва» открывает файл. Чтобы обезопасить свои данные, следует проверять отправителей и убеждаться в корректности домена электронного адреса, с которого приходит рассылка. Найти адрес можно на официальном сайте компании, советует Куценко.

Ранее сообщалось, что примерно каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками. Чаще всего в таких сообщениях злоумышленники эксплуатируют тему коронавируса. В частности, они предлагают получить льготы или выплаты от имени государственных органов. Цель мошенников — выманить персональные данные россиян, в том числе банковские.