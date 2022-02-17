Каждое пятое электронное письмо в России оказалось мошенническим

Примерно каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, аналитики которой подготовили отчет о наиболее серьезных угрозах информационной безопасности в 2021 году.

Оказалось, что преступники чаще всего отправляют письма из США (16 процентов от общего числа электронных посланий), Японии (13,3 процента) и Китая (9,6 процента). России в первой пятерке не оказалось.

Зато, согласно данным аналитиков ESET, страна вошла в топ-5 списка государств с самыми высокими объемами входящего мошеннического спама. На первом месте в этом рейтинге оказался Китай (56 процентов поступающих писем отправляются в корзину как нежелательные), следом расположились Сингапур, Аргентина и Индия. Показатель доли спама для России составил 18-27 процентов.

В ESET уточняют, что чаще всего в таких сообщениях мошенники эксплуатируют тему коронавируса. В частности, они предлагают получить государственные льготы или выплаты от имени государственных органов. Цель мошенников — выманить персональные данные россиян, в том числе банковские.

Тем временем заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал шесть самых популярных фраз мошенников. Он заявил, что они нередко представляются сотрудниками МВД или портала «Госуслуг». В этом случае потенциальным жертвам рекомендовали немедленно закончить разговор.