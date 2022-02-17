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Юрист назвал шесть самых популярных фраз мошенников

Юрист Соловьев предупредил, что мошенники звонят от лица сотрудников МВД или Госуслуг

Фото: Pixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники обманывают россиян по похожим сценариям. Он призвал относиться к каждому звонку злоумышленников, как к звонку во входную дверь, передает «Прайм».

Соловьев назвал шесть самых самых популярных фраз мошенников и заявил, что они нередко представляются сотрудниками МВД или сотрудниками портала Госуслуги. Если собеседники звонят от лица таких людей, то следует заканчивать разговор, поскольку представители обеих групп не звонят гражданам лично.

«Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только "глаза в глаза", пригласив в своё месторасположение. Кладем трубку», — предупредил Соловьев.

Кроме того, мошенники используют желание россиян получить что-то с выгодой, поэтому не стоит доверять фразе «Поздравляю, вы выиграли...». Распространенной схемой злоумышленников является обман о подозрительной активности на счете. «Безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше — личным визитом туда», — отметил эксперт.

Марина Совина
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