«Аферист из Tinder» нашел новый способ заработка в интернете

Израильский мошенник Шимон Хают, называвший себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, нашел новый способ заработка в интернете. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близкий к мужчине источник.

По информации издания, аферист из Tinder начал законно получать деньги от продажи видеооткрыток в специальном приложении. Отмечается, что за первые три дня своей деятельности он заработал 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей): мужчина записывает видео с личными поздравлениями на день рождения или с шуточными сообщениями. Цена каждого ролика составляет 200 долларов (15 555 рублей), однако если видео требуется для бизнеса, то его стоимость возрастает в десять раз.

По словам Хаюта, он рад записывать для людей все, что они пожелают. В некоторых роликах он в шутку признается, что не сможет приехать на то или иное мероприятие, потому что его разыскивают «враги».

Ранее в феврале стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.