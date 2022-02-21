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Австралия открыла границы для вакцинированных туристов 

С 21 февраля Австралия открыла границы для привитых туристов с действующими визами

Фото: Pixabay

Австралия открыла границы для полностью привитых от COVID-19 иностранных путешественников с 21 февраля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что прошло почти два года с тех пор, как власти страны решили закрыть государственные границы. Согласно новым правилам, въезд в Австралию разрешен вакцинированным туристам, у которых есть действующие визы.

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, у него «нет сомнений» в том, что число путешественников со временем снова увеличится. По его данным, в мире насчитывается свыше 1,2 миллиона человек с действующими визами в Австралию, которые теперь могут въехать в страну.

Ранее в феврале сообщалось, что Финляндия может открыть границу для российских туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. По словам председателя парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркуса Лохи, власти республики должны инициировать обсуждение о возобновлении движения на восточной границе.

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Валентина Процкова
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