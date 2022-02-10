В Финляндии предложили открыть границу для вакцинированных россиян

Финляндия может открыть границу для российских туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом заявила еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен, передает информационный портал Yle.fi.

«Омикрон уже распространился везде, поэтому нынешние ограничения, возможно, уже и не нужны. Поэтому можно обсуждать, как открыть приграничное движение», — призвала она.

Еврокомиссара поддержал председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи. По его мнению, власти республики должны инициировать обсуждение о возобновлении движения на восточной границе. «Учитывая эпидемическую ситуацию и характер вируса, это обсуждение необходимо начать сейчас», — предложил финский политик.

Ранее в январе госсовет Финляндии снова продлил ограничения на въезд в страну для российских туристов — антиковидные меры будут действовать до 14 февраля. Сейчас границы открыты только для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране россиян, владельцев недвижимости, обладателей ВНЖ, студентов финских учебных заведений и дипломатов.