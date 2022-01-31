Финляндия снова продлила ограничения для россиян

Госсовет Финляндии снова продлил ограничения на въезд в страну для российских туристов — антиковидные меры будут действовать до 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД республики.

Сейчас границы открыты для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране россиян, владельцев недвижимости, обладателей ВНЖ, студентов финских учебных заведений и дипломатов. Также въехать можно при возникновении неотложных семейных обстоятельств: болезни близкого родственника, свадьбы или рождения ребенка.

Отмечается, что с февраля Финляндия снимает ограничения для прибывающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону. На границе потребуется предоставить сертификат о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев коронавирусе, а также отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее, 12 декабря 2021 года, возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. В расписание вернулись скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки. Рейсы отправляются из России два раза в день — утром и вечером.

