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Финляндия снова продлила ограничения для россиян

Госсовет Финляндии продлил антиковидные ограничения для российских туристов до 14 февраля

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Госсовет Финляндии снова продлил ограничения на въезд в страну для российских туристов — антиковидные меры будут действовать до 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД республики.

Сейчас границы открыты для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране россиян, владельцев недвижимости, обладателей ВНЖ, студентов финских учебных заведений и дипломатов. Также въехать можно при возникновении неотложных семейных обстоятельств: болезни близкого родственника, свадьбы или рождения ребенка.

Отмечается, что с февраля Финляндия снимает ограничения для прибывающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону. На границе потребуется предоставить сертификат о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев коронавирусе, а также отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее, 12 декабря 2021 года, возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. В расписание вернулись скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-ПетербургХельсинки. Рейсы отправляются из России два раза в день — утром и вечером.

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Мария Гейн
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