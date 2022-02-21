Названы преимущества жизни в «бабушкиных» квартирах

Россияне назвали преимущества аренды квартиры с «бабушкиным ремонтом». Своим мнением граждане поделились в сообществе для обсуждений «Тинькофф-журнала».

Главным плюсом россияне посчитали стоимость аренды. «Однушка» в Северном Орехово-Борисово в шаговой доступности от метро обходится арендатору в 35 тысяч рублей с учетом коммунальных услуг. Одна из съемщиц отметила, что у нее нет посудомойки, а мебель и кухонный гарнитур достаточно старые, но квартира чистая и «без хлама».

При этом жилье с современным ремонтом в этом же районе обойдется уже в 45-50 тысяч рублей, а до метро будет необходимо добираться на автобусе. Поездки прибавят к ежемесячным затратам еще 2,5 тысячи рублей. «На мой взгляд, старые обои не доставляют столько моральных страданий, чтобы переплачивать за них 15 тысяч в месяц», — подводит итог арендатор.

И арендаторы, и арендодатели отметили, что спокойнее относятся к порче ремонта, если речь идет о старой квартире. «Старые обои и линолеум людей не смущают. А у меня никаких переживаний, что угробят квартиру», — рассказал один из пользователей. Жилье с «бабушкиным» ремонтом участники обсуждения назвали хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить на аренде.

Ранее в феврале эксперты предупредили россиян о возможных проблемах с жильем сталинской эпохи. При покупке такой недвижимости граждане рискуют столкнуться с дополнительными расходами, так как общедомовое имущество, как правило, устарело и требует серьезного ремонта.