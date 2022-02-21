Названы минусы жилья для советской элиты

Покупатели квартир в домах сталинской эпохи рискуют столкнуться с целым рядом проблем, заявила РИА Новости директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова. Она перечислила минусы жилья, изначально предназначавшегося советской элите.

Покупая квартиру в «сталинке», нужно быть готовым к дополнительным расходам, указала эксперт. По ее словам, в большинстве таких домов общедомовое имущество устарело и требует серьезного ремонта. «Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему», — подчеркнула Дымова.

При этом затраты на квартирный ремонт в таком доме будут существенно выше аналогичных затрат в новостройке, предупредила специалист: в «сталинках» высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы. Эксперт назвала еще один большой минус «сталинок»: их ликвидность снижается, поэтому в будущем квартиру в таком доме будет сложнее перепродать.

В свою очередь эксперт по недвижимости компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин сообщил, что стоимость квадратного метра в здании сталинской эпохи может быть на 25-30 процентов ниже, чем в строящихся или недавно построенных домах. Но квартиры в некоторых домах для партийной элиты по-прежнему могут быть достаточно дорогими, заключил специалист.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан. Если продавца с финансовыми проблемами признают банкротом, впоследствии может быть признана недействительной и сделка купли-продажи жилья, заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.