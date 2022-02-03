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Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан

Управляющий директор Райффайзенбанка Спиваков отсоветовал покупать жилье у банкротов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россиянам не стоит покупать квартиры у сограждан, находящихся в сложном финансовом положении. Если обедневшего продавца признают банкротом, впоследствии может быть признана недействительной и сделка купли-продажи жилья, заявил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Эксперт отсоветовал гражданам ввязываться в сделку, если у продавца «явные финансовые проблемы». Проверить собственника можно на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и на портале Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, нужно проверить, нет ли у продавца задолженности по коммунальным платежам, добавил Спиваков. Такие долги не приведут к потере права собственности, но могут доставить хлопоты, предостерег специалист. «Если за квартирой числится долг по коммуналке, после покупки оплачивать придется его именно вам», — указал он.

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Банкир также отметил, что при покупке жилья нужно проверять действительность паспорта продавца и разрешение супруга или супруги на продажу. Стоит выяснить, сколько было хозяев у квартиры. Частая смена владельцев — повод задуматься.

Ранее стало известно, что Россию накрыла волна мошеннических операций с недвижимостью. По данным Финансового университета при правительстве РФ, количество таких афер в стране ежегодно увеличивается на восемь процентов, а раскрывают их все реже.

Нина Ташевская
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