Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве

Мещанский суд прекратил дело в отношении экс-замглавы правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и генерального директора лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее двоих россиян, которых планируется отпустить, обвиняли в мошенничестве на сумму более двух миллиардов рублей, выделенных Внешэкономбанком в качестве кредита на развитие предприятия. Свою вину Балло и Лепихов отрицали. Сейчас решается вопрос об освобождении их из-под стражи.

По данным ведомства, в 2009 году у истоков схемы помимо двух обвиняемых стоял еще руководитель одного из департаментов Внешэкономбанка Ильгис Валитов. Тогда от «Аркаима» во Внешэкономбанк пришел запрос на кредитное финансирование строительства деревоперерабатывающего комплекса, причем стоимость проекта была существенно завышена. Но Балло и Валитов обманули других функционеров Внешэкономбанка и убедили их в целесообразности этого кредитования. Позже они даже сумели изменить документы таким образом, что часть денег была перечислена на счета иностранной компании, открытые в банке Швейцарской Конфедерации, в то время как эти финансы должны были попасть к производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины.

Схема работала до 2012 года. Расследование мошенничества началось в 2020 году. Балло и Лепихов были задержаны летом 2021 года, а Валитов сумел скрыться.