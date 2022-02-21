В ДНР сообщили о реализации Украиной плана вторжения в Донбасс

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По словам представителя Народной милиции, Украина начинает осуществлять свой план вторжения на Луганском и Мариупольском направлениях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией. По его словам, украинские военные атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново.

Военную обстановку в республике он назвал критической: по словам Пушилина, Вооруженные силы Украины ведут массированные обстрелы населенных пунктов и выпустили уже более 1700 снарядов по жилым кварталам.