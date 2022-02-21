Задержан уволенный в январе министр обороны Казахстана

Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, уволенного с этой должности в январе, задержали по делу о бездействии по службе. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Бектанова задержали 20 февраля, после чего поместили в изолятор временного содержания. Отмечается, что причиной задержания экс-министра стало бездействие во время массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в январе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Мурата Бектанова с должности министра обороны 19 января, которую он занимал с августа 2021 года. На его место был назначен Руслан Жаксылыков. По словам Токаева, в нужный момент Бектанов не сумел направить силы армии, из-за чего президенту пришлось обратиться за помощью к соседям.