Биткоину предсказали годы застоя

Цена биткоина в ближайшие годы будет находиться в состоянии застоя, оживление на рынке и рост цен произойдет не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Такое предсказание сделал соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун, его слова приводит CNBC.

Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом. В ходе этого процесса награда майнеров за добычу блоков уменьшается, то есть скорость генерации токенов замедляется, а майнеры получают вдвое меньше криптовалюты. Халвинг происходит примерно раз в четыре года. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, а в 2021-м биткоин превысил исторический максимум выше 68 тысяч долларов. До этого халвинг проводили в 2016-м, через год биткоин достиг рекордно высокого уровня.

Другие аналитики ждут наступления криптозимы. По их мнению, на рынке могут повториться ситуации 2017 и 2018 годов, когда биткоин резко падал на 80 процентов по сравнению с историческими максимумами.

Причем реальная стоимость биткоина сейчас примерно на 12 процентов ниже его текущей цены, исходя из его волатильности по сравнению с золотом.