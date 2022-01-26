Миру предсказали наступление криптозимы

На мировом рынке скоро может наступить криптозима, предсказали аналитики. Как сообщает CNBC, инвесторы начали оправляться от резкой распродажи активов, биткоин немного оправился после недавнего падения, но в будущем все может стать только хуже.

На рынке ждут повторения ситуации 2017 и 2018 годов, когда биткоин резко падал на 80 процентов по сравнению с историческими максимума. Со своей стороны бывший руководитель отдела криптографии Meta Дэвид Маркус уверен, что криптозима уже пришла. «Настало время снова сосредоточиться на решении реальных проблем, а не на прокачке токенов», — написал он в своем Twitter.

Противоположного мнения придерживается Надя Иванова из исследовательской компании L’Atelier. Она считает, что криптозима еще не пришла, а на рынке просто произошло охлаждение. «За последний год — особенно со всей шумихой на этом рынке — многие разработчики, похоже, были отвлечены легкой прибылью от спекуляций с NFT и другими цифровыми активами», — прокомментировала она.

Как говорил основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе, сейчас рынок криптовалют находится в преддверии супер-цикла роста, так что биткоин в перспективе может подорожать на 900 процентов. По его прогнозам, уже в этом году цена самой популярной криптовалюты может достичь 400 тысяч долларов.

На торгах 24 января цена биткоина рухнула сразу на 6,5 процента — до 33,59 тысячи долларов, а рынок криптовалют в целом потерял 140 миллиардов долларов. Позднее биткоин немного отыграл падение и на 25 января торговался по 36,40 тысячи долларов за монету. Трейдеры опасаются , что потенциальное повышение процентных ставок и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы приведет к истощению ликвидности с рынка.

Своего пика в 69 тысяч долларов биткоин достиг в ноябре 2021-го, с тех пор криптовалюта потеряла почти 50 процентов стоимости.