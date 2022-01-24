Рынок криптовалют потерял 140 миллиардов долларов за день

За последние сутки рынок криптовалют потерял 140 миллиардов долларов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap. Крупнейшая цифровая валюта, биткоин, за день потеряла 6,3 процента, в моменте опустившись до 33,2 тысячи долларов за монету, — это минимум с июля 2021 года. Криптовалюта падает на фоне снижения стоимости акций крупнейших технологических компаний.

По состоянию на 16:32 мск биткоин торгуется на уровне 33,57 тысячи долларов. За неделю валюта потеряла в цене более 9000 долларов. Стоимость второго по капитализации цифрового актива, эфира, 24 января сократилась на целых 11 процентов — на момент написания новости одна монета стоит 2220 долларов.

Крипторынок падает вместе с фондовым рынком, который только что пережил худшую неделю с марта 2020 года. Инвесторы продают рискованные активы, такие как технологические акции, так как Федеральная резервная служба (ФРС) США заявила о грядущем ужесточением денежно-кредитной политики и неоднократном повышении ключевой ставки. Более привлекательными для вкладчиков теперь стали надежные казначейские облигации США, доходность которых в начале января превысила 1,8 процента впервые с начала пандемии.

Есть и другие факторы, влияющие на крипторынок, и один из них — растущая инфляция в ключевых экономиках мира. Инвесторы долгое время считали биткоин лучшим средством защиты от инфляции, однако эта теория до сих пор не подтвердилась. Аналитики, опрошенные CNBC, предсказывают негативное влияние ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на стоимость криптовалют. Кроме того, держателей цифровых валют беспокоит вопрос регулирования рынка криптовалют, которым озаботились многие страны.

Например, Центробанк России предложил запретить криптовалюты в стране. 20 ноября регулятор опубликовал доклад, в котором обозначил риски использования цифровых активов в России и предложил запретить их оборот и выпуск на территории страны. Bloomberg писал, что к этому решению главу ЦБ Эльвиру Набиуллину подтолкнула Федеральная служба безопасности (ФСБ), однако в Госдуме опровергли эту информацию. Депутаты добавили, что позиция ЦБ по вопросу криптовалют является «самой жесткой из всех», и в Госдуме и правительстве ее пока не поддерживают — есть необходимость в дальнейшей дискуссии.