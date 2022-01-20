Американский фондовый рынок рухнул

Основной индекс американской биржи Nasdaq, Nasdaq Composite, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, упал на 3,72 процента за два дня (18 и 19 января), свидетельствуют данные площадки. 18 января показатель рухнул сразу на 2,6 процента до 14 507 пункта, а к закрытию торгов 19-го потерял еще 1,15 процента по сравнению с предыдущим днем — до 14 340 пункта.

Аналитики CNN заявляют, что рынок перешел к коррекции — 19 января значение индекса оказалось на 10,7 процента ниже своего рекорда, установленного 19 ноября. Два других ключевых индекса Nasdaq также упали: S&P 500 снизился на 2,9 процента, а промышленный индекс Доу Джонса — на 2,5 процента.

В качестве основной причины падения стоимости акций крупнейших компаний США называют рост доходности по облигациям — она растет во всем мире в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. 18 января доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,8 процента впервые с начала пандемии коронавируса. В конце 2021 года Федеральная резервная система (ФРС) начала сворачивать свою программу стимулирования экономики и пообещала неоднократное повышение ставки в 2022 году.

Кроме того, для американских компаний наступил сезон отчетности за 4 квартал 2021 года — фирмы публикуют свои финансовые результаты. Эксперты CNN считают, что этот факт внес дополнительную волатильность в торговые дни. Лидерами падения среди голубых фишек Nasdaq стали по большей части компании, занимающиеся производством полупроводников или широко использующие чипы в своей продукции.

К примеру, на торгах 19 января бумаги поставщика оборудования для производства микросхем Applied Materials подешевели на 4,93 процента, а ее конкурента Lam Research — на 4,75 процента. Акции разработчика графических процессоров и систем на чипах Nvidia потеряли в цене 2,39 процента. Одной из причин обвала акций этих компаний могли стать сообщения об ограничениях экспорта микросхем и электроники в Россию — агентство Reuters выяснило, что в случае вторжения российских войск на Украину США планируют заблокировать доступ страны к глобальным поставкам электроники.

