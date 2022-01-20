США задумали ограничить ввоз в Россию одного товара

В случае эскалации конфликта на Украине США могут запретить ввоз в Россию одного товара. Как узнало агентство Reuters, речь идет об импорте микросхем. По данным агентства, ограничения могут коснутся блокирования доступа страны к глобальным поставкам электроники.

Источники агентства рассказали, что Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) направила запрос в Совет национальной безопасности Белого дома, чтобы оценить возможности задуманных экспортных ограничений. Вашингтон отказался комментировать эту информацию и указал только, что американская сторона готова к любым жестким санкциям против России.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России невиданные санкции в случае ее вторжения на Украину. Кроме того, он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Американский лидер пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину. Как уточняла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил искалечить российскую экономику. По его словам, если Россия проявит агрессию по отношению к Украине, «США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену», а самой Украине увеличат военную помощь.