ФСБ оказалась против запрета криптовалют

Представители силовых ведомств, которые участвуют в рабочей группе Государственной думы по вопросам криптовалют, оказались против запрета криптовалют, но пока и не поддерживают их легализацию. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат, замглавы рабочей группы по легализации майнинга Андрей Луговой.

«Исходя из имеющейся у меня информации и той работы, которую мы проводим в межфракционной группе (там находятся представители ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета), могу сказать, что никогда и нигде я не слышал, чтобы ФСБ выражало свою позицию как с точки зрения запрета, так и с точки зрения разрешения. Представители ФСБ, как и все остальные участники (группы), занимаются изучением этого вопроса», — рассказал законодатель.

По словам Лугового, информация, согласно которой Федеральная служба безопасности надавила на ЦБ с целью пролоббировать запрет криптовалют в России, не соответствует действительности и может быть целенаправленным фейком. «Появление такого рода информации я считаю грамотным кем-то подготовленным фейком. Может быть, даже для того, чтобы укрепить чьи-то позиции. Но информация точно некорректная», — заявил Луговой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что представители ФСБ уговорили председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. Причиной для запретов агентство называло увеличение платежей в пользу оппозиционных организаций, которые в России признаны нежелательными. Силовое ведомство беспокоится, что россияне все чаще используют этот трудноотслеживаемый канал финансирования.