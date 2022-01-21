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В Госдуме позицию ЦБ по криптовалютам назвали «самой жесткой из всех»

Депутат ГД Аксаков: решение по регулированию криптовалют примем минимум через полгода

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Позиция Центробанка является самой жесткой из всех, принятых в российских государственных институтах, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Лентой.ру». О радикальном неприятии цифровых активов Банком России было известно давно, в новом докладе регулятора о криптовалютах не содержится ничего нового и дискуссия в органах власти продолжается, добавил он.

«Ничего неожиданного не произошло», — прокомментировал Аксаков публикацию ЦБ «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором регулятор предложил ввести запрет на оборот, производство и выпуск токенов в России. Депутат назвал доклад полезным материалом для дискуссий и споров, однако подчеркнул, что он не является «окончательным документом» в вопросе регулирования цифровых активов — решение будет приниматься коллективно правительством, Госдумой и ЦБ.

«Самое главное, что появился материал, по которому можно проводить споры, предлагать свои варианты решения той или иной проблемы, снятия тех или иных рисков, которые ЦБ обозначил в докладе. Дальше, в ходе дискуссии, будем определяться, какой вариант предпочтительней», — сказал глава комитета по финансовому рынку. Он добавил, что на данный момент консенсуса в отношении контроля крипторынка в Госдуме нет, и он будет достигнут минимум через полгода — соответствующий законопроект начнут разрабатывать лишь осенью.

Аксаков поделился и своим личным отношением к криптовалютам — большинство тезисов, заявленных в докладе ЦБ, ему понятны и согласуются с его точкой зрения. Дополнительной дискуссии требует вопрос использования инфраструктуры российского финансового рынка, продажи и покупки цифровых активов через отечественные учреждения. «С одной стороны, мы понимаем, что надо минимизировать риски, особенно для неквалифицированных инвесторов. С другой стороны, рынок развивается, и, очевидно, когда-то он приобретет более цивилизованное содержание», — заявил Аксаков, но указал, что сейчас криптопроекты больше напоминают финансовые пирамиды.

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В октябре Аксаков выступил с инициативой прописать в законодательстве вопрос налогообложения майнинга. По его мнению, необходимо урегулировать взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются производством криптовалют. О необходимости этих мер депутат заявлял еще в 2018 году.

В Госдуме также прокомментировали требование ЦБ запретить майнинг на территории России. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что производство криптовалют в стране можно сохранить и оставить легальным только в том случае, если над ним будет установлен жесткий контроль государства. Майнеры должны будут соблюдать ряд условий: вести прозрачную деятельность, уплачивать все налоги, а также работать в регионах, где имеется избыток электроэнергии или климатические условия позволяют сделать охлаждение менее энергозатратным.

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Софья Ермакова
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