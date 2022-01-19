Биткоину пообещали рост на 900 процентов

Рынок криптовалют сейчас находится в преддверии супер-цикла роста, так что биткоин в перспективе может подорожать на 900 процентов. Об этом основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе рассказал в интервью Bloomberg. Запись доступна на YouTube.

По его прогнозам, уже в этом году цена самой популярной криптовалюты может достичь 400 тысяч долларов. Такой исход возможен, если Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит печатать деньги, а инвесторы станут использовать криптоактивы в качестве спасения от растущей инфляции.

С другой стороны, по итогам 2021 года биткоин проиграл своему главному конкуренту — Ethereum (эфир). Динамика эфира оказалась гораздо лучше — 408 процентов роста против 65 процентов у биткоина. Инвесторы стали чаще выбирать «стейблкоины», потому что они менее волатильны, чем другие криптовалюты. Такая тенденция может сохраниться и в 2022 году, считают аналитики.

Опрос JPMorgan Chase показал, что к концу 2022 года цена биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов за монету. В свою очередь стратег банка Николаос Панигирцоглу считает, что справедливая цена криптовалюты сейчас составляет от 35 до 73 тысяч долларов.

Своего пика в 69 тысяч долларов биткоин достиг в ноябре 2021-го, с тех пор криптовалюта потеряла почти 40 процентов стоимости. Резкое падение криптовалюты произошло в январе 2022-го на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга. Также на падении курса сказались новости из США: ФРС объявила о готовности повышать процентную ставку быстрее и начать делать это раньше.