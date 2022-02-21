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Директор ФСБ заявил о поимке украинского военного на границе с Россией

Глава ФСБ Бортников сообщил о захвате в плен украинского военного на границе с Россией
Начало событий в новости Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Захвачен в плен украинский военнослужащий, пытавшийся в составе диверсионной группы проникнуть на российскую территорию. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета безопасности страны, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был пойман после боя на границе. Российскими спецслужбами при поддержке Минобороны были уничтожены две диверсионные группы, которые вышли на государственную границу со стороны Украины, отметил Бортников.

Они были обнаружены пограничным нарядом ФСБ России 21 февраля около 09:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области. Пресс-служба Южного военного округа сообщила об уничтожении пятерых диверсантов. Среди российских военных и пограничников потерь нет.

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Любовь Ширижик
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