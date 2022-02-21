Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе

На территорию России с Украины пыталась проникнуть группа диверсантов, российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы, пятеро злоумышленников были ликвидированы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Диверсионно-разведывательная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ России 21 февраля около 09:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области.

Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины пресс-служба ЮВО

В ходе боя пятеро диверсантов с Украины были уничтожены

В ходе завязавшегося на границе боя пять членов пришедшей с территории Украины диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, сообщили в пресс-службе округа.

Также отмечается, что среди российских военных и пограничников потерь нет.

Для эвакуации диверсантов с территории Украины подошла боевая техника

Для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, которая потерпела неудачу при попытке прорыва в Россию, с территории Украины подошли две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ.

Как сообщает ТАСС, пришедшие на подмогу диверсантам БМП также зашли на территорию России. Огнем из противотанковых средств обе боевые машины были уничтожены.

На Украине отказались признавать пытавшихся проникнуть в Россию диверсантов своими

Источник Reuters в Киеве заявил, что сообщения о попытке проникновения украинских военных на БМП на территорию российской Ростовской области являются фейком.

«Украинские силы не присутствуют в Ростовской области», — заявил собеседник информационного агентства.

Генерал ФСБ напомнил о подобном рейде украинского БТР на российскую территорию в 2014 году

Похожая ситуация уже имела место на российско-украинской границе в 2014 году, когда БТР Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался совершить рейд на территорию России за ранеными. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Я полагаю, что, скорее всего, они приехали за ранеными или за трупами. Это не первый случай, мы уже были свидетелями того, как в 2014 году украинский БТР пытался проникнуть на территорию России именно с такой целью Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в запасе

Вместе с этим он выразил сомнение в том, что погибшие диверсанты пытались проникнуть в Россию с целью совершения террористического акта.

«Скорее пытались вытащить тех, кто хотел его совершить. Пытались вытащить тех людей, которые уже проникли на территорию России для таких целей, но им не удалось. Речь шла либо о раненых, либо о трупах других диверсантов», — заключил генерал.

Уничтожение украинских диверсантов прокомментировали в Государственной Думе

Попытка прорыва на российскую территорию группы диверсантов с территории Украины является провокацией. Об этом заявил заместитель главы комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, отметив, что все подобные действия будут жестко пресекаться, сообщает «Интерфакс».

«Силы и средства ФСБ РФ, а также вооруженные силы Южного военного округа готовы полностью к пресечению агрессивных провокационных действий со стороны любого противника», — подчеркнул депутат.

Ситуация в Донбассе остается напряженной уже несколько месяцев

Последние несколько месяцев Украина вместе со странами Европы и США обвиняют Россию в стягивании войск к границам бывшей советской республики и подготовке военного наступления. Москва многократно отрицала наличие каких-либо агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Он также указал, что на подобном фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе.