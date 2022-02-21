Генерал ФСБ напомнил о рейде украинского БТР в Россию в 2014 году

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли пытаться проникнуть на территорию России для того, чтобы забрать тела убитых или раненых, предположил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что такая же ситуация уже имела место в 2014 году, когда украинский БТР пытался совершить рейд на территорию РФ за ранеными.

Пятеро участников диверсионно-разведывательной группы Украины уничтожены в результате боестолкновения после нарушения границы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди российских солдат потерь нет.

Рейд за ранеными

«Я полагаю, что, скорее всего, они приехали за ранеными или за трупами, — сказал Михайлов. — Это не первый случай, мы уже были свидетелями того, как в 2014 году украинский БТР пытался проникнуть на территорию России именно с такой целью. Они просто не понимают, с кем имеют дело, не понимают, что так только испытывают наше терпение. Потому что если мы наконец введем репрессарий, совершим ответную акцию в тех же объемах, в которых ее совершает противник, то мало не покажется никому. Они потеряли чувство реальности, потому пытаются воевать не только на своей территории, но и открывать рот на территорию РФ».

Он добавил, что сомневается в том, что погибшие пытались проникнуть в Россию с целью совершения террористического акта.

«Скорее, пытались вытащить тех, кто хотел его совершить. Пытались вытащить тех людей, которые уже проникли на территорию России для таких целей, но им не удалось. Речь шла либо о раненых, либо о трупах других диверсантов», — заключил Михайлов.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе.