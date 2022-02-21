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Украина отреагировала на сообщения о рейде на БМП в Ростовскую область

Украинские военные назвали фейком информацию о рейде диверсантов в Россию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Информация о рейде украинских военных на боевых машинах пехоты (БМП) в Ростовской области является фейком. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Киеве.

«Украинские силы не присутствуют в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пятерых участников диверсионно-разведывательной группы Украины, нарушивших границу. В результате боестолкновения потерь среди российских солдат нет.

В Южном Военном округе (ЮВО) также заявили, что военным удалось уничтожить две боевые машины пехоты украинской армии. Уточняется, что БМП были направлены для экстренной эвакуации диверсантов.

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Варвара Кошечкина
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