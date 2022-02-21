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Украина потребовала от Совбеза ООН провести срочные консультации

МИД Украины обратился за срочными консультациями к Совету безопасности ООН

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось в Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) с требованием провести срочные консультации на основании шестой статьи Будапештского меморандума. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского министр направил в СБ ООН официальный запрос.

От Совбеза ООН Украина требует немедленно провести консультации о «неотложных действиях по снижению напряжения и практических шагах гарантирования безопасности страны».

Украина подписала Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Согласно документу, республика обязалась ликвидировать оставшийся со времен Советского Союза ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом. Он объявил, что соберет для консультаций страны-участницы документа.

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Алиса Реброва
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