Зеленский допустил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который предусмотрен Будапештским меморандумом. Глава государства объявил, что собирает для консультаций страны-участницы документа, созвать их поручено министру иностранных дел. Выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции транслировалось офисом главы государства в Facebook.

Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение Владимир Зеленский Президент Украины

5 декабря 1994 года Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому обязалась ликвидировать оставшийся со времен Советского Союза ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

15 февраля три бывших президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Они призвали гарантов документа «доказать свою подлинную силу» и то, что документ не был «простым обманом». Экс-лидеры утверждают, что в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины и сегодня угрожает ей дальнейшим вторжением.

ООН призвала сдерживать риторику

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил о призыве Антониу Гутерриша сдерживать риторику, направленную на эскалацию напряженности после заявления Зеленского о Будапештском меморандуме, передает ТАСС.

Мы не собираемся комментировать все, что было сказано на конференции. Я сошлюсь на слова, которые генеральный секретарь сказал вчера относительно риторики Стефан Дюжаррик Официальный представитель генсека ООН

18 февраля ООН призвала лидеров стран в ситуации вокруг Украины воздерживаться от действий, повышающих риски, и начать деэскалацию.

До этого Антониу Гутерриш заявил, что обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями по ситуации вокруг Украины. Гутерриш убежден, что войны не будет, поскольку военный «конфликт был бы катастрофой».

Выход из Будапештского меморандума — блеф

Болгарский эксперт по вопросам международной политики Боян Чуков заявил в беседе с ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский блефует, говоря о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума.

Президент Украины в данный момент напоминает хамелеона, который меняет цвет, пытаясь быть страшным. Подобного рода работа по подготовке ядерного оружия требует времени, которого нет Боян Чуков Болгарский эксперт по вопросам международной политики

Чуков подчеркнул, что одно дело — хотеть, и совершенно другое — иметь возможность и действительно сделать.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин, его слова приводит РЕН ТВ. Он отметил, что у Киева никогда не было своего ядерного комплекса, Украина никогда не производила подобные вооружения и даже не имела к ним ключей доступа. По словам эксперта, выход из Будапештского меморандума будет лишь символическим шагом, но не нанесет никакого ущерба.

Поэтому то, что сегодня говорит Зеленский — это очень далеко от правды, от истины. И, чтобы он там ни говорил, Украина уже не в состоянии производить ракеты, а ядерное оружие она никогда не могла делать и делать не сможет Виктор Литовкин Военный эксперт

В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киеву взамен ликвидации ядерного арсенала следует передать оборонительное оружие. Он подчеркнул, что Украина не получила за это адекватной денежной компенсации.

Украина ставит под сомнения свои обязательства

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Интерфаксу», что угрозами о выходе из Будапештского меморандума Украина ставит под сомнения свои обязательства, однако ей это не впервой. Он отметил, что тем самым Киев может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам сенатора, до этого на подобные демарши решилась только Северная Корея.

Политолог Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что заявления Зеленского можно проигнорировать, поскольку расширение списка ядерных держав никому не выгодно и требует минимальной стабильности в стране, чего нет на Украине. Его слова приводит РЕН ТВ.

Соответственно, имеется довольно-таки серьезный конфликт с находящимся рядом ядерным соседом — с Россией. И, конечно же, это приведет к полной абсолютно деградации в зоне европейской безопасности. Поэтому я думаю, что эту угрозу Зеленского можно спокойно игнорировать, рассматривая ее как глупый и неуместный шантаж Павел Данилин Политолог Центра политического анализа и социальных исследований

В октябре Украина захотела заменить Будапештский меморандум на иной международный договор по безопасности. Об этом заявлял заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко. По его словам, Россия ответственна за нарушение меморандума во время событий 2014 года, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

