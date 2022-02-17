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В ООН заявили об уверенности в невозможности войны на Украине

Генеральный секретарь ООН Гутерреш выразил уверенность, что войны на Украине не будет

Фото: Chip East / Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

По его словам, Гутерриш убежден, что войны не будет, поскольку военный «конфликт был бы катастрофой». Дюжаррик также добавил, что в ООН наблюдают продолжающуюся и активную дипломатию на разных уровнях.

Ранее в ООН призвали избегать опасной риторики на фоне сообщений о времени вторжения. «В любой ситуации, когда есть риск конфликта, будь это нынешняя ситуация или иная, ведущая к эскалации риторика опасна и ее следует избегать. Важно, чтобы слова были направлены на дипломатическое решение», — заявил Дюжаррик.

Ксения Назарова
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